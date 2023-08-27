رأسية فلاهوفيتش تمنح يوفنتوس التعادل 1-1 مع بولونيا

تعافى يوفنتوس من ظهوره بشكل متواضع في الشوط الأول والتأخر بهدف وتعادل 1-1 مع بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفضل هدف متأخر من دوسان فلاهوفيتش (الأحد 27-8-2023).

وقبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق، سجل المهاجم الصربي هدفا بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من صمويل إيلينج-جونيور.

وعانى يوفنتوس قبل الاستراحة في صناعة الفرص الخطيرة وتعرض لصيحات الاستهجان من مشجعيه أثناء خروج اللاعبين من الملعب.

وبعد المباراة تحدث ماركو لاندوتشي مساعد مدرب يوفنتوس إلى منصة دازون بسبب معاناة المدرب ماسيميليانو أليجري من نزلة برد.

وقال لاندوتشي “كانت مباراة من نصفين. لقد أبلغنا الفريق أنه قدم الشوط الثاني بشكل جيد جدا، لكن ربما كانت لدينا رغبة كبيرة جدا في صناعة الفارق على أرضنا وتعاملنا بمبالغة مع الأمر”.

وأضاف “كانت لدينا رغبة قوية في الفوز، حتى أننا غامرنا وكان يمكن أن نتعرض للخسارة في النهاية.. هذه نقطة جيدة للمضي قدما”.

وصنع بولونيا أول فرصة خطيرة على المرمى بعد مرور 23 دقيقة، لكن دان ندوي سدد كرة ضعيفة من زاوية ضيقة ولم تدخل مرمى الحارس ماتيا بيرين.

وبعد دقيقة واحدة، تقدم بولونيا بهدف بواسطة لاعب الوسط الأسكتلندي لويس فيرجسون مستفيدا من تمريرة زميله يوشوا زيركزي، ليتسبب في صدمة للمشجعين،

واعتقد فلاهوفيتش أنه أدرك التعادل بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني، لكن تقرر إلغاء الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وقال لاندوتشي “لعب دوسان بشكل جيد جدا وتحرك بشكل جيد جدا، وعندما لا يتحرك المهاجم بشكل مبالغ فيه فإنه يكون مؤثرا”.

وتصدى أوكاش سكوروبسكي حارس بولونيا لمحاولة خطيرة من تيموثي ويا لاعب يوفنتوس.

وأهدر بولونيا فرصة لإضافة الهدف الثاني عندما سدد زيركزي كرة وذهبت نحو ندوي قبل أن يدخل في كرة مشتركة مع إيلينج-جونيور ويسقط أرضا لكن حكم الفيديو المساعد راجع الإعادة ولم يحتسب شيئا.

وتسبب قرار حكم الفيديو في غضب تياجو موتا مدرب بولونيا ونال بطاقة صفراء بسبب الاعتراض.