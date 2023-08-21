الثلاثاء 5 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء كندا يقول إنه يركز على أطفاله بعد انفصاله عن زوجته

منذ 11 دقيقة
جاستن ترودو

جاستن ترودو

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إنه يركز حاليا على أبنائه والمستقبل، وذلك في أول تصريحات يدلي بها منذ أن أعلن هذا الشهر انفصاله عن زوجته صوفي جريجوار ترودو.

وعاد ترودو وزوجته من عطلة أسرية في إقليم كولومبيا البريطانية المطل على المحيط الهادي. وفي الثاني من أغسطس\آب، قال مكتب ترودو إنه وقع مع زوجته اتفاقا قانونيا للانفصال لكنه لم يتحدث عن هذا الأمر من قبل علنا.

وقال ترودو “قضيت 10 أيام مع العائلة (وكانت فرصة) جيدة حقا للتركيز على الأطفال وعلى العيش معا ومواصلة الحياة”.

وأحجم ترودو عن الرد على سؤال عما يشعر به حاليا ولم يوضح كذلك أي تفاصيل عن الانفصال، شاكرا من قدموا له الدعم ومشددا على ضرورة استمرار الخصوصية.

وأضاف ترودو “أريد حقا أن أشكر الكنديين على كرمهم الكبير فيما يتعلق باحترام خصوصيتنا”.

تزوج ترودو (51 عاما) وصوفي (48 عاما) في مايو أيار 2005، ولديهما ثلاثة أطفال هم زيفيار (15 عاما) وإيلا-جريس (14 عاما) وهادريان (9 أعوام).

وسبق أن تحدثا صراحة عن مشكلات تواجه علاقتهما ولم يظهرا كثيرا في مناسبات عامة خلال السنوات الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

ألعاب القوى- تعبيرية
الأمريكية ريتشاردسون تفوز بلقب سباق 100 متر للسيدات
كرة القدم - تعبيرية
هنري يتولى تدريب منتخب فرنسا تحت 21 عاما
محمد صلاح
جماهير ليفربول: حان الوقت لمنع صلاح من تنفيذ ركلات الجزاء

الأكثر قراءة

اجتجاجات في السويداء السورية
"برا برا برا بشار يطلع برا".. هتافات واحتجاجات في السويداء السورية
نيمار دا سيلفا
بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!
شعار نادي البرج
فيديو لإشكال كبير في ملعب جونيه.. وقرار حاسم من نادي البرج!