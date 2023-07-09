رابطة "إن بي إي" تطلق بطولة جديدة

أطلقت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين “أن بي أي” السبت النسخة الأولى من مسابقة الكأس التي ستقام خلال الموسم المنتظم، بنظام مجموعات تضم الفرق الثلاثين، على أن يقام النهائي في لاس فيغاس في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

قال آدم سيلفر مفوض الدوري إنه تمت مناقشة الفكرة على مدى 15 عاماً من قبل مسؤولي الرابطة قبل الاتفاق على الشكل الذي تم وضعه مستوحاً من مسابقات الكأس في كرة القدم الأوروبية.

أضاف: “يا لها من فرصة مثالية لدوري عالمي مثل أن بي أي”، مستطرداً أن على المشجعين أن يتحلوا بالصبر في بداية المسابقة الجديدة “يستغرق إطلاق تقليد جديد بعض الوقت. في جميع الرياضات نشهد ابتكارات جديدة والآن حان الوقت لهذه البطولة خلال الموسم”.

تم تقسيم الفرق إلى ست مجموعات تتألف كل منها من خمسة فرق، ثلاث مجموعات في المنطقة الغربية ومثلها في الشرقية، وأقيمت القرعة بناء على سجل الموسم الماضي.

يخوض كل فريق مباراتين على أرضه واثنتين خارجها في دور المجموعات، ما يعني أنه يواجه كل منافس مرة واحدة.

تقام هذه المباريات أيام الثلثاء والجمعة اعتباراً من الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، باستثناء السابع منه الذي يصادف يوم الانتخابات الأميركية.

يتأهل متصدر كل مجموعة وأفضل فريق يحتل المركز الثاني في كل منطقة إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام في الرابع والخامس من كانون الأول (ديسمبر).

يتأهل الفائزون إلى نصف النهائي في لاس فيغاس في السابع من الشهر ذاته على أن يقام النهائي بعد يومين.

سيحصل كل لاعب ضمن الفريق البطل على 500 ألف دولار.

ستُحتسب نتائج المباريات الـ67 في الكأس ضمن ترتيب الموسم المنظتم من الدوري باستثناء المباراة النهائية. وستخوض الأندية كالعادة 82 مباراة في الموسم العادي من الدوري.

جاءت المجموعات كالآتي:

المنطقة الغربية:

المجموعة الأولى: ممفيس غريزليز، فينيكس صنز، لوس أنجلس ليكرز، يوتا جاز، بورتلاند ترايل بلايزرز.

المجموعة الثانية: دنفر ناغتس، لوس أنجلس كليبرز، نيو أورليانز بيليكانز، دالاس مافريكس، هيوستن روكتس.

المجموعة الثالثة: ساكرامنتو كينغز، غولدن ستايت واريورز، مينيسوتا تمبروولفز، أوكلاهوما سيتي ثاندر، سان أنتونيو سبير.

المنطقة الشرقية:

المجموعة الأولى: فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، كليفلاند كافالييرز، أتلانتا هوكس، إنديانا بايسرز، ديترويت بيستونز.

المجموعة الثانية: ميلووكي باكس، نيويورك نيكس، ميامي هيت، واشنطن ويزاردز، تشارلوت هورنتس.

المجموعة الثالثة: بوسطن سلتيكس، بروكلين نتس، تورونتو رابتورز، شيكاغو بولز، أورلاندو ماجيك.