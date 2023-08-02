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راغب علامة "تعِب في مشواره".. فهل يُفكّر في "الاعتزال"؟

منذ 43 دقيقة
اللوك الجديد لراغب علامة

اللوك الجديد لراغب علامة

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أكّد الفنان راغب علامة أنّه “تعب وما زال يتعب” في مشواره الفني، معتبرًا أن النجاح والتعب “شريكان”، لكنّه يستمتع بعمله لأنه يحب فنه، فهو حين يعمل بمتعة لا يهمه التعب.

فقد أطلق علامة منذ شهرين فيديو كليب لأغنية “في كتير حلوين”، فأحب ظهوره في الستايل الجديد الذي تم اعتماده في الكليب، حيث جاءت ألوان الثياب متناسبة مع موسم الصيف، كما قال في حديث مع “العربية.نت”.

وقال صاحب أغنية “قلبي عشقها” إنّ في جعبته الكثير من الأعمال والنشاطات الفنية التي لم يظهرها لجمهوره بعد، مكتفيًا بالقول إن “كل شيء في وقته حلو”.

وأشار أيضًا إلى أنّه يعتز بكل النجاحات التي حققها خلال مسيرته الفنية وبكل الإصدارات التي طرحها طوال مشواره الغنائي، واعدًا بإصدار المزيد من الأغنيات الجديدة لاحقًا.

هذا وأكد أنه يجد راحته وسعادته حين يكون على المسرح، كما وفي تواجده مع عائلته وفي منزله.

وفي هذا السياق، قال علامة إنه يفتخر بولديه خالد ولؤي ويعتز بما حققاه وبما يقومان به، ويعتبرهما شابين “ناجحين” و”طموحين” ويتحملان المسؤولية، متمنيًا لهما الصحة والسعادة وراحة البال والنجاح الدائم، وأن يؤسسا عائلة.

وعن موضوع الاعتزال، أكد أنه لا يفكر أبدًا في هذا الأمر حاليًا، لكنه حين سيشعر يومًا ما أنه لم يعد قادرًا على العطاء الفني، سيعتذر عن الاستمرار، مشيرًا إلى أنه يحافظ على توازنه من خلال الاهتمام بصحته وبممارسة الرياضة، كما يحرص على راحته النفسية.

الجدير ذكره أن راغب علامة شارك في مهرجان جرش لهذا العام في الأردن، وأحيا حفلاً ضخماً ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في مصر حيث ظهر بـ”لوك” جديد وكان متواجداً معه في الحفل الأخير ولداه خالد ولؤي. وهو يستعد حاليًا للمشاركة في مهرجان قرطاج في تونس بعد أيام قليلة.

    المصدر :
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