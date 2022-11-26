رافينيا: البرازيل لا تستحق موهبة نيمار

دافع رافينيا نجم منتخب البرازيل وبرشلونة عن زميله ومواطنه نيمار الذي تعرض للإصابة في المباراة الافتتاحية لأبطال العالم خمس مرات أمام صربيا يوم الخميس.

واحتل اسم المهاجم نيمار مكانه في الصدارة في عناوين الأخبار مرة أخرى عقب إصابته في كاحله، حيث اضطر لمغادرة الملعب خلال الفوز 2/0 على صربيا ضمن المجموعة السابعة في الجولة الأولى.

وعلى الرغم من ذلك، فإن فردًا واحدًا دعم المهاجم البالغ عمره 30 عامًا هو زميله ومواطنه رافينيا، حيث كتب على حسابه د الرسمي في “إنستغرام” أن المنتخب البرازيلي لا يستحق مواهب شريكه المهاجم نيمار.

وقال: “المشجعون الأرجنتينيون يعاملون ميسي مثل الملك. المشجعون البرتغاليون يعاملون كريستيانو رونالدو مثل الملوك. مشجعو البرازيل يشجعون نيمار من أجل كسر ساقه. أكبر خطأ في مسيرة نيمار هو ولادته في البرازيل، هذا البلد لا يستحق موهبته”.

وعانى نيمار من مشاكل في قدمه اليمنى وكاحله لعدة سنوات، وبدا في حالة ذهول عندما غادر الملعب خلال مواجهة صربيا

وبعد تعرضه لتدخلات خشنة من لاعبي صربيا، أصيب نيمار بكدمة في الكاحل دفعته للبكاء أثناء خروجه من الملعب مع تورم فوري في مكان الإصابة.

وأعلنت البرازيل الليلة الماضية استبعاد لاعب برشلونة السابق من كلتا المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات في البرازيل أمام سويسرا والكاميرون.