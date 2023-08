"بشكتاش" التركي يصدم راموس وتاليسكا

أعلن نادي “بشكتاش” التركي لكرة القدم، فشل مفاوضاته لضم كل من نجم النصر السعودي، البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، بسبب خلافات مالية.

ودخل بشكتاش بالفعل في مفاوضات مع راموس لضمه “مجانا” بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده في 30 حزيران/ يونيو الماضي، كما تواصل مع مسؤولي النصر للحصول على توقيع تاليسكا، لكن النادي التركي أكد فشل الصفقتين.

وقال بشكتاش في بيان نشره على حسابه في منصة “إكس”: “إليكم بيان نادينا بشأن لاعبي كرة القدم المحترفين أندرسون تاليسكا وسيرجيو راموس المرتبطين بنادينا في وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “اللاعبان تاليسكا وراموس اللذان يحتلان مكانة مهمة في سوق كرة القدم العالمية، ويبحث أي ناد للتعاقد معهما، كانا على جدول انتقالات نادينا”.

وأكمل: “في هذا الاتجاه.. تم الاتصال بكل من أندرسون تاليسكا وناديه (النصر السعودي) وسيرجيو (لاعب حر)، وتم إنهاء المفاوضات مع اللاعبين، بسبب الخلافات حول القضايا المالية”.

Kulübümüzden Açıklama

Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB

— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023