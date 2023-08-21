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الملكة رانيا في أحدث ظهور عائلي لها: أحلى الأوقات دائما معكم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2023 6:33 مساءً
الملكة رانيا

الملكة رانيا

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شاركت الملكة رانيا العبدالله  مجموعة من الصور المختلفة والعفوية التي جمعت العائلة الملكية، بعيداً عن الرسمية، جاءت الصور عفوية وبسيطة، تمتاز بها العائلة الملكية أثناء تواجدهم بجانب بعضهم البعض.

الملكة رانيا تنشر صور عائلة عفوية
نشرت الملكة رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صور عائلية لها ولزوجها الملك عبد الله الثاني، وأبنائهم الأميرة سلمى والأمير هاشم، وكتبت معلقة على الصور “أحلى الأوقات دائماً معكم”.

حيث حصد المنشور الكثير من التفاعل بين المتابعين ليصل إلى حوالي أكثر من 130 ألف لايك، بالإضافة إلى آلاف التعليقات التي حملت المزيد من المحبة والأمنيات السعيدة والجميلة لهم جميعاً.

وظهرت الملكة رانيا ببسطاتها المعتادة والأنيقة التي تتميز بها، حيث ارتدت فستاناً أسود طويلاً، وبجانبها الملك عبد الله الثاني، وشاركت صورة للأمير هاشم وهو يحتضن أخته الأميرة سلمى، لتعود وتنشر صوراً لكل منهم بمفرده.

الأمير هاشم يخطف القلوب بوسامته
كما شاركت الملكة رانيا صوراً للأمير هاشم وهو يرتدي زياً خاصاً بركوب الدرجات النارية باللون الأسود بالكامل وذلك لممارسة هوايته المفضلة، واكتفت الملكة رانيا العبد الله بتعليق مقتضب على الصور داعية الله أن يحمي نجلها الأصغر: “الله يحميك، Stay safe always”.

وتفاعل الكثير من المتابعين مع صور الأمير هاشم حيث علقت الكثير من الفتيات عليها بعبارة لغزل والمزاح بسبب وسامته، بينما وصفه البعض بالأمير الساحر.

وجاءت بعض التعليقات: :ابنك عاجبني يا خالة”، “يبدو أنه خرج للتو من أحد أفلام ديزني أمير الأردن الساحر، الله يحميه”، ومازحت بعض الفتيات الملكة رانيا بالتقدم بطلبات الزواج من الأمير هاشم: “يعم جيتك لحد بيتك ليد ولدك انا أتقدم”، “منزليتو عشان تعذب قلوب المراهقات”.

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