راونيتش يواصل صحوته في بطولة كندا للتنس

أظهر الكندي ميلوش راونيتش أن إرساله القوي الذي وضعه ورفعه إلى أعلى المستويات في التنس لا يزال بعنفوانه وقوته بعد غياب لمدة عامين بسبب الإصابة، حيث تغلب اللاعب الكندي على فرنسيس تيافو 6-7 و7-6 و6-3 في الدور الأول من البطولة المقامة على أرضه أمس الاثنين.

وأطلق راونيتش، المصنف الثالث عالميا سابقا والذي عاد إلى المنافسات في يونيو حزيران، ضربة الإرسال الساحقة رقم 37 في نقطة الفوز بالمباراة أمام جماهيره وضرب موعدا في الدور الثاني مع الياباني تارو دانييل.

وقال راونيتش “بعد عامين وخمس سنوات من اللعب في تورونتو وأربع سنوات كاملة منذ أن لعبت أمام والدي، اللذين كانا حاضرين في معظم مبارياتي عندما كنت صغيرا ومعظم مبارياتي كمحترف. اجتمعت كل هذه الأشياء معا لقضاء ليلة رائعة بالنسبة لي وأنا ممتن للغاية لذلك”.

وانتهى الشوط الفاصل الماراثوني في المجموعة الأولى بإثارة الجدل عندما تقدم تيافو إلى الأمام ليرسل ضربة ناجحة لمست الشبكة.

واقتنص الأمريكي تيافو المجموعة الأولى بينما رد راونيتش وحسم الثانية أمام منافسه المصنف التاسع بكسر إرساله بعد أن أطلق إرسالا غير قابل للرد.

ثم كسر اللاعب البالغ عمره 32 عاما إرسال منافسه مبكرا في الشوط الأخير من المباراة ليضمن الفوز في ظهوره الأول على أرضه منذ 2019.

وقدم الفرنسي جايل مونفيس عرضا رائعا من السرعة والمهارة ليهزم الأمريكي كريستوفر يوبانكس 7-6 و6-7 و6-1 ويتقدم للدور الثاني من بطولة كندا المفتوحة.

وبعد فوزه بالمجموعة الأولى، حصل مونفيس على نقطة الفوز بالمباراة بينما كان يتقدم 6-5 في المجموعة الثانية لكن يوبانكس، الذي لفت انتباه عالم التنس عندما وصل دور الثمانية في ويمبلدون، تمكن من شق طريقه للخروج من المتاعب ليفرض على منافسه شوطا فاصلا آخر.

وانتفض يوبانكس وحول تأخره 4-1 في المجموعة الثانية وأدرك التعادل في المباراة بضربة إرسال وتسديدة رائعة من على الشبكة في اللقاء الأول بين اللاعبين الشهيرين.

لكن مونفيس كسر إرسال يوبانكس في الشوط الأول ليتقدم مبكرا دون أن يتراجع في المجموعة الحاسمة.

وجاءت نقطة الفوز بالمباراة عندما لحق مونفيس البالغ من العمر 36 عاما، والذي أضاع وقتا هذا العام بسبب إصابة في المعصم، بالكرة قبل أن يطلق تسديدة عابرة ليتقدم 4-1 حيث قفز المشجعون من المقاعد وأطلق مونفيلس زئير الانتصار.

وسيلتقي مونفيلس في الدور الثاني مع المصنف الرابع ستيفانوس تيتيباس الذي غير المدربين مؤخرا من والده أبوستولوس تيتيباس إلى مارك فيليبوسيس.

وتأهل أيضا الأمريكي تومي بول والبولندي هوبرت هوركاتش والإيطاليان ماتيو بريتيني ولورينتسو موسيتي والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا من دور 64 في اليوم الأول من البطولة.