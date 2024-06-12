رحيل النجمة العالمية فرانسواز هاردي عن عمر يناهز 80 عاماً

توفيت المغنية الفرنسية التي حققت نجومية عالمية فرانسواز هاردي عن عمر يناهز 80 عاماً، وذلك بحسب ما أعلن نجلها توما دوترون يوم أمس الثلاثاء، وفق وكالة “فرانس برس”.

وفي تصنيف أفضل 200 مغنية على الإطلاق الذي وضعته مجلة “رولينغ ستون” الأميركية عام 2023، كانت هاردي المغنية الفرنسية الوحيدة التي برزت فيه.

وشُخّصت النجمة الفرنسية عام 2004 بالسرطان الذي حوّل حياتها إلى كابوس.

وكانت هاردي قالت لمجلة “باري ماتش” عام 2023 إنّها تتمنّى “الموت سريعاً، من دون مواجهة تحديات كثيرة كالصعوبة في التنفّس”.

بدأت مسيرة هاردي الفنية عام 1962 بأغنية “تو لي غارسون إيه لي فيّ” التي لاقت نجاحاً كبيراً، إذ بيع أكثر من مليوني نسخة منها. وتولّت هاردي كتابة الأغنية وتلحينها، وهو ما كان نادراً في تلك المرحلة.

كان آنذاك عمرها 18 عاماً، وكانت أول أغنية لها.

وبالإضافة إلى هذا العمل الناجح، يتذكر الجمهور صوتها الرقيق، وزواجها من جاك دوترون الذي أنجبت منه ابنها توما الذي أصبح مغنياً أيضاً كوالديه.