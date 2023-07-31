الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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رسالة مشفرة.. هل بات مبابي قريبا من ريال مدريد؟

منذ ساعة واحدة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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نشر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي صورة تظهر ثلاث بطاقات تحمل كل واحدة منها الرقم 9، الأمر الذي يكوّن الرقم “999”، ما أثار تكهنات جديدة بقرب مغادرته نادي باريس سان جرمان وانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وتأتي هذه “الرسالة المشفرة” بعدما استبعد سان جرمان النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، من جولة ما قبل الموسم في اليابان.

إلى ذلك، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن التفسيرات الرائجة تشير إلى أن “999” رقم له أهمية روحية، تمثل إكمال دورة وبداية دورة جديدة.

رسالة مشفرة من مبابي

رسالة مشفرة من مبابي

وذكر متخصصون في الصحة العقلية أن التسلسل العددي 999 ارتبط منذ فترة طويلة بنهاية مرحلة والانتقال إلى أخرى جديدة.

وأضافوا: “قد تشير رؤية 999 في كل مكان إلى أن الوضع الحالي قد انتهى وأننا نتوجه نحو شيء جديد ومثير”.

فيما كشف تفسير آخر عن أن الصورة تشير إلى أن مبابي ربما سيرتدي القميص رقم 9، المتوفر حاليا في ريال مدريد، مما يزيد من التكهنات حول انتقاله القريب إلى “لوس بلانكوس”.

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