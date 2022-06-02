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رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد مع المدافع الألماني روديغر لأربعة مواسم

2 - يونيو - 2022
المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديغر
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قال ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا في كرة القدم اليوم الخميس إنه تعاقد مع المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديغر لمدة أربعة مواسم.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا اليوم الخميس قال فيه: ”توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديغر، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة“.

وأضاف: ”يوم الاثنين المقبل، 20 يونيو، سيُقام حفل تقديم أنطونيو روديغر كلاعب جديد في ريال مدريد“.

واختتم: ”بعد ذلك، سيظهر روديغر أمام وسائل الإعلام“.

وأكد روديغر الذي أمضى الموسم الماضي في صفوف تشيلسي الإنجليزي عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي موافقته على الانضمام للنادي الملكي قائلا “أنا متحمس للغاية لكل التحديات التي تنتظرني وأتوق لبدء مسيرتي مع هذا النادي العملاق”.

وانتقل روديغر، البالغ من العمر 29 عاما، من روما إلى تشيلسي صيف عام 2017 مقابل 35 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 47 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 4.

وبالمجمل لعب أنطونيو روديغر مع تشيلسي 196 مباراة سجل فيها 12 هدفا وصنع 7، علما أن قيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو.

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