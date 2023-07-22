السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسمياً.. ميلان يضم المهاجم السويسرى أوكافور

منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2023 10:42 مساءً
المهاجم السويسرى نواه أوكافور

المهاجم السويسرى نواه أوكافور

A A A
طباعة المقال

أعلن نادى ميلان الإيطالى، السبت، تعاقده رسميًا مع المهاجم السويسرى نواه أوكافور، خلال الميركاتو الصيفي الحالى لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

وأصدر نادى ميلان بيانًا رسميًا ذكر فيه “يسر نادي آي سي ميلان الإعلان عن ضم نواه أوكافور قادمًا من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي”.

وأضاف بيان نادى ميلان “وقع المهاجم السويسري عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 17 مع الفريق”.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إن نواه أوكافور مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي توجه إلى مستشفى ميلان لإجراء الكشف الطبي فى وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف الموقع، أن ميلان سيتعاقد مع أوكافورمقابل مبلغ يتراوح بين 13 و15 مليون يورو، وكان اللاعب قد أحرز 34 هدفا فى 110 مواجهات مع سالزبورج، كما هز شباك الروسونيري في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.

وانضم المهاجم السويسري إلى ريد بول سالزبورج من بازل، مقابل 11.2 مليون يورو في يناير 2020.
وكان ميلان الإيطالي قد حقق فوزا كبيرا على فريق لوموزيانى بسباعية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن استعدادات الروسونيري، لخوض منافسات الموسم الجديد 2023 – 2024.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

ليونيل ميسي
فيديو.. ميسي يعلق على هدفه القاتل في أول مباراة مع إنتر ميامي
المهاجم النيجيري فيكتور بونيفيس
ليفركوزن يضم المهاجم النيجيري بونيفيس
الشيف الشهير بوراك أوزدمي
بعد أزمته مع والده.. أول ظهور للشيف بوراك يشعل مواقع التواصل

الأكثر قراءة

إشكال بين مناصري حزب الله وحركة امل
فيديو.. "ولعت" بين الحزب والحركة في مجلس عاشوراء!
الطفلة المغدورة "لين طالب"
فيديو صادم.. التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة بحق الطفلة "لين طالب"!
بالفيديو - كلام خطير جداً.. من سرق بصمات اللبنانيين من النافعة؟