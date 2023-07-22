رسمياً.. ميلان يضم المهاجم السويسرى أوكافور

أعلن نادى ميلان الإيطالى، السبت، تعاقده رسميًا مع المهاجم السويسرى نواه أوكافور، خلال الميركاتو الصيفي الحالى لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

وأصدر نادى ميلان بيانًا رسميًا ذكر فيه “يسر نادي آي سي ميلان الإعلان عن ضم نواه أوكافور قادمًا من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي”.

وأضاف بيان نادى ميلان “وقع المهاجم السويسري عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 17 مع الفريق”.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إن نواه أوكافور مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي توجه إلى مستشفى ميلان لإجراء الكشف الطبي فى وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف الموقع، أن ميلان سيتعاقد مع أوكافورمقابل مبلغ يتراوح بين 13 و15 مليون يورو، وكان اللاعب قد أحرز 34 هدفا فى 110 مواجهات مع سالزبورج، كما هز شباك الروسونيري في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.

وانضم المهاجم السويسري إلى ريد بول سالزبورج من بازل، مقابل 11.2 مليون يورو في يناير 2020.

وكان ميلان الإيطالي قد حقق فوزا كبيرا على فريق لوموزيانى بسباعية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن استعدادات الروسونيري، لخوض منافسات الموسم الجديد 2023 – 2024.