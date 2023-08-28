رغم الفوز الساحق على الوحدة.. إصابة بنزيمة تقلق جماهير الاتحاد السعودي

أحكم الاتحاد قبضته على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم وحقق فوزه الرابع توالياً بتغلبه على مضيفه الوحدة 3-0 في مباراة خرج فيها الفرنسي كريم بنزيمة مصابًا، فيما حقق الهلال فوزه الثاني تواليًا على حساب ضيفه الاتفاق 2-0، ضمن منافسات المرحلة الرابعة الاثنين.

على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وبعد شوط أول سلبي، سجل الاتحاد ثلاثية في الشوط الثاني بواسطة البرازيلي رومارينيو (63) والبرتغالي جواو فيليبي “جوتا” (67) والبرازيلي إيغور كورنادو (73).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة محافظًا على بدايته المثالية بينما بقي الوحدة على رصيده السابق 6 نقاط في المركز السادس.

وتعرض الوافد الجديد بنزيمة لإصابة في الفخذ مع نهاية الشوط الاول واضطر للخروج من أرض الملعب.

وجاء الشوط الأول متوسطاً لاسيما من جانب الاتحاد، ولاحت فرصة للوحدة عندما صوب هزاع الغامدي كرة قوية مرت بجوار القائم (24). وفوت الاتحاد فرصة ثمينة عندما توغل عبدالرزاق حندالله بكرة على الطرف الأيسر لكنه لعبها بجانب القائم (26).

وأضاع حمدالله هدفاً محققاً عندما تلقى كرة عرضية واجه على إثرها المرمى لكنه لعبها ضعيفة في أحضان عبدالقدوس عطية (33).

ولم يكمل بنزيمه المباراة للإصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر وترك مكانه للبرتغالي جواو فيليبي جوتا (41) وفي الوقت المحتسب بدل الضائع لاحت فرصة للوحدة لكن كرة المغربي جواد الياميق مرت بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر الوحدة فرصة مؤكدة عندما وجد البرازيلي انسيلمو دي مورايس نفسه أمام المرمى لكن كرته تصدى لها مواطنه الحارس مارسيلو غروهي قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (47).

واصل الوحدة إهدار الفرص السهلة عندما خطف انسيلمو الكرة من الدفاع وواجه المرمى لكنه لعبها قوية فوق العارضة (55).

وكان الاتحاد قريباً من التسجيل لولا القائم الذي تصدى لكرة البرازيلي إيغور كورنادو (60).

وبعد كرة عرضية فشل الدفاع في ابعادها نجح الاتحاد في التسجيل عندما استقبل البرازيلي رومارينيو داسيلفا الكرة وارسلها قوية الى يمين عبدالقدوس عطية (63).

وبعد أربع دقائق عزز الاتحاد تقدمه بهدف ثان عندما انطلق جوتا بكرة على الطرف الأيسر قبل أن يصوبها قوية داخل المرمى (67).

ومن هجمة سريعة أضاف الاتحاد هدفاً ثالثاً عندما انطلق كورنادو بكرة قبل أن يصوبها قوية أرضية الى يمين عبدالقدوس عطية (73).

فوز ثان تواليًا للهلال

و فاز الهلال على ضيفه الاتفاق 2-0 على استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض بهدفي البرازيلي مالكوم دي اوليفيرا (24) وسالم الدوسري (41).

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا من 3 انتصارات وتعادل، بينما بقي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

ورفع مالكوم رصيده إلى 4 أهداف ليتساوى المغربي عبد الرازق حمدالله في صدارة الهدافين.

وافتتح مالكوم التسجيل من كرة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت يمين البرازيلي باولو فيكتور حارس مرمى الاتفاق (24).

أضاف الثاني اثر الكرة التي تهيأت لسالم الدوسري على مشارف منطقة الجزاء سددها الى يمين باولو فيكتور (41).

وألحق أبها الخسارة الأولى بضيفه الفيحاء عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

تقدم أبها بهدفين سجلهما الكاميروني كارل إيكامبي (36) واحمد عبده (63) وقلص الفيحاء الفارق بواسطة الزامبي فاشيون ساكالا (87).

ورفع أبها رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثامن.

وحقق الرائد فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الرياض بنتيجة 3-0.

سجل أهداف الرائد المغربي محمد فوزير (18 و45) والجزائري أمير سعيود (68)، وتقدم الرائد للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بينما توقف رصيد الرياض عند أربع نقاط في المركز العاشر.