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رغم خسارته.. استقبال جماهيري لمنتخب فرنسا في باريس

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2022 11:43 مساءً
المنتخب الفرنسي

المنتخب الفرنسي

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كانت جماهير غفيرة في استقبال المنتخب الفرنسي في باريس الاثنين، بعد خسارته في مباراة ملحمية بنهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين مساء أمس الأحد 18\12\2022.

وغادرت حافلة تقل نجوما مثل كيليان مبابي، الذي سجل ثلاثية من الأهداف في النهائي أعادت فرنسا في النتيجة مرتين، من مطار باريس حيث حياهم العاملون في الميناء الجوي لدى نزولهم من الطائرة إلى قلب باريس حيث كان الالاف في انتظارهم لتحيتهم.

ورغم برودة الجو، فإن الالاف احتشدوا في ساحة الكونكورد في باريس، حيث أشعلت الجماهير ألعابا نارية ولوحت بالعلم الفرنسي ورددت (هيّا أيها الزرق) والنشيد الوطني الفرنسي بينما طل الفريق من إحدى شرفات فندق كريون الفخم.

ولوح المدرب ديدييه ديشان وقائد الفريق هوجو لوريس للجماهير من الشرفة قبل أن ينضم إليهما لاحقا باقي الفريق ومبابي الذي تعالت أصوات الجماهير في استقباله.

وفازت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة بعد مباراة مثيرة قلب فيها المنتخب الفرنسي تأخره 2-صفر في الوقت الأصلي و3-2 في الوقت الإضافي بفضل مبابي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي فازت بها الأرجنتين 4-2.

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