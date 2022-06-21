رفضت الانجاب.. أسرار نادرة عن حياة سعاد حسني

بعيداً عن سر انتحارها أو قتلها، في حياة النجمة سعاد حسني الكثير من الأسرار التي لا يعرفها البعض، بالرغم من أنها ملأت حياتنا بهجة وحب ومرح ولكن نهايتها كانت مأساوية وهناك أسرار كثيرة في حياة السندريلا نسرد القليل منها في ذكري رحيلها.

ما لا يعرفه البعض أن السندريلا رفضت الحجاب رغم ملاحقة وإلحاح فنانات تائبات لها وإغرائها بالمال من قبل بعض الأثرياء من الخليج.

السندريلا كانت تعالج نفسيا من مرض انفصام الشخصية لفترة قصيرة ، كما كانت تعاني من تآكل في الفقرتين(العجز والقطنية)، وأصيبت في فترة من حياتها بشلل في الوجه وإلتهاب فيروسي في العصب السابع.

سعاد حسني كانت لم تنجب على الرغم من زواجها 5 مرات وقد أجهضت مرتين، وأصيبت بمرض الاكتئاب بعد وفاة الشاعر صلاح جاهين ، ولم تتلق تعليما نظاميا في مدارس ولم تحصل علي أي شهادة ، وكانت تعشق ممارسة لعبة البلياردو وتكاد تكون مدمنة لتلك اللعبة

النجمة سعاد حسني اسمها بالكامل (سعاد حسني البابا ) ولدت في حي بولاق بالقاهرة لعائلة فنية فوالدها محمد حسني البابا الذي كان من أكبر الخطاطين وهي شقيقة المطربة نجاة الصغيرة وعملت في الفن وهى طفلة صغيرة مع بابا شارو واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي، ثم عملت في أدوار متعددة، وحين فاقت شهرتها الآفاق لقبت بسندريلا الشاشة العربية و تزوجت من المخرج صلاح كريم، ومن المخرج علي بدرخان، ثم بعد ذلك من كاتب السيناريو ماهر عواد.

ويذكر أيضاً أنها عملت في التلفزيون في مسلسل (هو وهى)، كما حصلت على جوائز عديدة عن أفلام (الحب الذي كان) و(غروب وشروق) وقد نافست الفنانة فاتن حمامة في أن تكون نجمة القرن العشرين، واستطاعت بخفة أن تقدم مسيرة من الغناء والتمثيل والاستعراض جعلتها ملكة في قلوب الجماهير وتوفيت حسني في ظروف غامضه بلندن، تاركة ورائها تاريخاً طويلاً لا يمكن نسيانه.