رقمٌ يُثير القلق.. الصين تشهد هبوطًا قياسيًا في معدل المواليد

كشفت صحيفة “ناشونال بيزنس ديلي” اليوم الثلاثاء، أنّ معدل المواليد في الصين سجل، بحسب التقديرات، مستوى متدنيًا قياسيًا عند 1.09 في 2022، وهو رقم من المرجّح أن يثير قلق السلطات التي تحاول رفع أعداد المواليد الجدد الآخذة في التناقص في البلاد.

وقالت الصحيفة المدعومة من الحكومة إن الرقم من مركز بحوث السكان والتنمية في الصين، يجعل البلاد صاحبة أقل معدل مواليد بين كل الدول التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة.

ومعدل المواليد في الصين بالفعل واحد من أقل المعدلات في العالم، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة.

وتجرّب بكين مجموعة من التدابير لرفع معدل المواليد، بما في ذلك منح حوفز مالية وتحسين مرافق الرعاية بالطفل، بسبب الشعور بالقلق إزاء أول هبوط للتعداد السكاني منذ ستة عقود، والتزايد السريع في أعداد المسنين.

وترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعًا في مايو/ أيار لبحث الموضوع.

وتقول الصين إنها ستركز على التعليم والعلوم والتكنولوجيا لزيادة الجودة وتحسين الصحة السكانية وستكافح للحفاظ على مستوى “مواليد معتدل” لدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.

وجعل ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والاضطرار إلى ترك الوظائف كثيرًا من النساء يمتنعن عن إنجاب مزيد من الأطفال أو الإنجاب من الأصل. ولا تزال الفوارق بين الجنسين والصور النمطية التقليدية المتعلقة برعاية النساء لأطفالهن منتشرة في أنحاء البلاد.

وزادت السلطات في الأشهر الماضية خطاباتها حول الاشتراك في تحمل الأعباء والواجبات في تربية الأطفال، لكن إجازة الأبوة ما زالت محدودة في أغلب الأقاليم.