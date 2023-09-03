ركلة جزاء ليفاندوفسكي تمنح برشلونة فوزا صعباً على أوساسونا

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا من ركلة جزاء متأخرة ليقود برشلونة لفوز صعب 2-1 في أوساسونا وهو الانتصار الثالث على التوالي لحامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بعد التعادل مع خيتافي في الجولة الافتتاحية.

بدأ برشلونة المباراة جيدا وكان يمكنه التسجيل في الدقيقة الثانية حين ارتدت تسديدة فرينكي دي يونج من القائم وتابعها ليفاندوفسكي إلى خارج الملعب من مسافة قريبة أمام المرمى المفتوح.

وأضاع إلكاي جندوجان فرصة ذهبية بعد دقائق قليلة حين أخفق في التعامل مع كرة داخل منطقة الجزاء بعد أن تصدى جدار دفاعي لتسديدة الأمين جمال.

ونال أصحاب الضيافة فرصة للتسجيل عبر أيمار أوروز لكن حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن تصدى ببراعة للكرة بيد واحدة من مسافة قريبة.

كما أجاد حارس أوساسونا أيتور فرنانديز في منع جابي (19 عاما) من التسجيل في مباراته المئوية مع برشلونة ليصبح أصغر لاعب يصل لهذا الرقم في تاريخ النادي.

وتقدم برشلونة عبر جول كوندي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية من جندوجان قبل الاستراحة.

وتعادل تشيمي أبيلا في الدقيقة 76 بتسديدة لا تصد على حافة منطقة الجزاء.

لكن بعد خمس دقائق، عقب نزول الوافدين الجديدين جواو فيلكس وجواو كانسيلو، نال برشلونة ركلة جزاء حين جذب أليخاندرو كاتينا ذراع ليفاندوفسكي، وتعرض المدافع للطرد بينما نفذ المهاجم البولندي الركلة بنجاح.

وقال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة لمنصة دازون “افتقدنا الجودة والصبر، نحتاج لصنع المزيد من الهجمات”.

وأضاف “بذلنا جهدا كبيرا لكننا عانينا كثيرا أيضا لحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية”.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بعشر نقاط بالتساوي مع جيرونا وبفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد.