رولا حمادة لصوت بيروت إنترناشونال: نعيش في بلد لا أمان فيه

رولا حمادة ممثلة لبنانية عريقة وصاحبة تاريخ فني طويل مليء بالاعمال الدرامية الناجحة وهي تطلّ في المسلسل التركي المعرَّب “كريستال” الذي تشارك فيه مجموعة من النجوم والممثلين اللبنانيين والسوريين.

حمادة تحدثت لـ”صوت بيروت إنترناشونال” عن وضع الممثل اللبناني ومتاعب المهنة في بلد كلبنان لا يعرف استقراراً، فتقول “المشكلة أن لا أحد يتذمّر في لبنان بالرغم من الوضع الكارثي الذي نعيشه.

و بعد مرور سنوات طويلة على عملي في مجال التمثيل لا توجد غصة ولكنني في الوقت نفسه لست سعيدة.على كافة الأصعدة. والخيبات التي نعيشها في لبنان ترمي على أكتافنا المزيد من الأثقال في حياتنا المهنية كممثلين.

وتتابع ” نعيش في بلد لا وجود للراحة فيه على الإطلاق. فكيف يمكن أن نحقق أحلامنا عندما لا نشعر بالراحة وعندما لا يكون هناك شيء ثابت نرتكز عليه طوال الوقت ويمكّننا من خوض تجاربنا والتقدم ويوفّر لنا القدرة على الانتاج بشكل متواصل. نحن ننشغل بأمور أخرى لا علاقة لها بعملنا الأساسي.

وعن مشاركتها في مسلسل “كريستال” قالت أتمنى أن ينال دوري إعجاب الناس مع تطور الاحداث في الحلقات المقبلة.