روما يفتتح مشواره في الدوري بالتعادل مع ساليرنيتانا

تعادل روما 2-2 مع ضيفه سالرنيتانا في الجولة الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حيث أحرز المخضرم أنطونيو كاندريفا هدفين ليصعق جماهير صاحب الأرض بالاستاد الأولمبي، الأحد.

وبعد صيامه عن الأهداف في الموسم الماضي افتتح أندريا بيلوتي، الذي ألغى الحكم هدفا مبكرا له بداعي التسلل، التسجيل لروما بعد تمريرة عرضية من دييجو يورينتي في الدقيقة 17.

وأدرك كاندريفا التعادل لسالرنيتانا حين مر من المدافع الإنجليزي كريس سمولينج في الدقيقة 36.

وصعق المهاجم البالغ عمره 36 عاما الجميع عندما منح سالرنيتانا التقدم في بداية الشوط الثاني.

لكن بيلوتي (29 عاما) أدرك تعادل بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل ثماني دقائق من النهاية، ليتجنب فريق المدرب جوزيه مورينيو الخسارة لأول مرة أمام سالرنيتانا.