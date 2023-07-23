رونالدو النجم الأعلى أجراً على إنستغرام.. لن تصدق كم يجني من كل إعلان ممول!

تمكن النجم البرتغالي وقائد فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو من تسجيل رقم قياسيّ جديد، عبر تحقيقه أرباح قياسية قدرت بـ 1.87 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 2.4 مليون دولار تقريباً، لكل منشور ممول على منصة “إنستغرام” Instagram، مقارنةً بكايلي جينر، البالغة من العمر 25 عامًا، التي تكسب 1.47 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 1.8 مليون دولار لكل منشور.

غالبًا ما يروج كريستيانو لأمثال موقع LiveScore الرياضي، والعلامة التجارية للمنتجات الصحية Therabody، وتبادل العملات المشفرة Binance على حسابه على “إنستغرام” Instagram.

حيث إنه يفتخر بـ 597 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي، بينما تليه كايلي مباشرة حيث يتابعها 397 مليون متابع.

شهد كريستيانو نموًا هائلاً على “إنستغرام” Instagram في السنوات الأخيرة، فقد احتل المرتبة الثالثة في Instagram Rich List لعام 2019 حيث كسب حوالي 755 ألف جنيه إسترليني لكل منشور ممول.

أما كايلي، فتمتلك مجموعة كاملة من العلامات التجارية بما في ذلك Kylie Cosmetics و Kylie Swim كما تعمل أيضًا مع العلامات التجارية بما في ذلك ماركة الأزياء الفرنسية الفاخرة Jean Paul Gaultier.

تم تجميع قائمة “إنستغرام” Instagram الثرية بواسطة HopperHQ وتستند إلى مقدار ما يمكن لكل مستخدم تحصيله مقابل منشور واحد على “إنستغرام” Instagram.

تقوم الشركة بتحليل البيانات بما في ذلك متوسط المشاركة، وعدد مرات النشر، ومتغيرات الصناعة وعدد المتابعين لدى الفرد.

وقد احتل لاعب كرة القدم ليونيل ميسي المركز الثالث في قائمة الأغنياء الأحدث لعام 2022 بمبلغ 1.38 مليون جنيه إسترليني لكل منشور ممول.

تليه سيلينا غوميز بعد ذلك مباشرة حيث تكسب 1.35 مليون جنيه إسترليني لكل منشور، بينما يحتل دواين جونسون المركز الخامس بـ 1.33 مليون جنيه إسترليني.

كما تواجدت كيم كارداشيان في المراتب العشر الأولى بمكاسب تقدر بـ 1.31 مليون جنيه إسترليني لكل منشور ممول، بينما احتلت شقيقتها كلوي كارداشيان وكيندال جينر المرتبة التاسعة والعاشرة.

وفي الوقت نفسه، احتلت أريانا غراندي المرتبة السابعة في القائمة، متخلفة جدًا عن كيم حيث حصلت على 1.3 مليون جنيه إسترليني لكل منشور، بينما حصلت بيونسي على 1.08 مليون جنيه إسترليني لكل منشور.

وقد انتقل كريستيانو إلى دوري المحترفين السعودي بمبلغ 175 مليون جنيه إسترليني في يناير من هذا العام، ودفعه التحول المربح إلى صدارة قائمة فوربس للأثرياء الرياضيين للمرة الأولى منذ عام 2017.

كما تصدّر القائمة للمرة الثالثة بشكل عام، بدخل إجمالي قدره 109 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم من لاعب كرة قدم في التاريخ.