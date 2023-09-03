رونالدو يحتفل بطريقته بهدفه الـ850.. "لا يزال العدد في ازدياد"

احتفل كريستيانو رونالدو بهدفه رقم 850 في مسيرته الكروية خلال فوز ناديه النصر على الحزم 5-1 في الدوري السعودي للمحترفين، السبت.

وسجل رونالدو هدفه السادس في مبارياته الثلاث الأخيرة، وصنع هدفين، ليحقق النصر فوزه الثالث على التوالي في الدوري.

ونشر رونالدو عدة صور على حسابه على منصة “أكس”، مرفقا إياها بتعليق أشاد فيه بأداء الفريق وقال: “نحن مستمرون في التحسن.. هيا بنا”، مضيفا “850 هدفا في مسيرتي الكروية، ولا يزال العدد في ازدياد”.

Another great team performance !

We keep improving.

Let’s go @AlNassrFC 💛💙

850 career goals and still counting!😉💪🏼 pic.twitter.com/BmmOx1nAtJ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 2, 2023

وكان النصر خسر أول مباراتين له في الدوري هذا الموسم.

وأصبح وصيف بطل الموسم الماضي، الذي سجل 14 هدفاً في آخر ثلاث مباريات، يتأخر الآن بأربع نقاط فقط عن الهلال المتصدر.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد ستة أهداف، بفارق هدف واحد عن زميله في الفريق، مهاجم ليفربول السابق ساديو ماني.

وخلال المباراة السابقة أمام نادي الشباب، أظهر رونالدو وماني حبهما للجماهير السعودية من خلال أداء رقصة سعودية شعبية على أرض الملعب بعد تسجيلهما خلال المباراة التي انتهت بأربعة أهداف نظيفة.

وأظهر مقطع فيديو نشره نادي النصر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أكس” اللاعبين وهما يرقصان العرضة، وهي نوع من الرقص الجماعي الفلكلوري في السعودية.