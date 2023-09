رونالدو يحتفل بطريقته بهدفه الـ850.. "لا يزال العدد في ازدياد"

احتفل كريستيانو رونالدو بهدفه رقم 850 في مسيرته الكروية خلال فوز ناديه النصر على الحزم 5-1 في الدوري السعودي للمحترفين، السبت.

وسجل رونالدو هدفه السادس في مبارياته الثلاث الأخيرة، وصنع هدفين، ليحقق النصر فوزه الثالث على التوالي في الدوري.

ونشر رونالدو عدة صور على حسابه على منصة “أكس”، مرفقا إياها بتعليق أشاد فيه بأداء الفريق وقال: “نحن مستمرون في التحسن.. هيا بنا”، مضيفا “850 هدفا في مسيرتي الكروية، ولا يزال العدد في ازدياد”.

Another great team performance !

We keep improving.

Let’s go @AlNassrFC 💛💙

850 career goals and still counting!😉💪🏼 pic.twitter.com/BmmOx1nAtJ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 2, 2023