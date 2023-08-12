رونالدو يقود النصر السعودي للفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية

تمكن نادي النصر السعودي (السبت 12-8-2023) من الفوز ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد حقق لقبه الأول مع النصر السعودي منذ وصوله مطلع العام بصفقة عالمية.

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما فريقه إلى لقبه الأول في كأس الملك سلمان للأندية (بطولة الأندية العربية)، بعد نهائي سعودي مثير.

وتفوق النصر في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبدا الهلال في طريقه إلى لقبه الثالث في البطولة بعد أن تقدم عبر البرازيلي ميشايل (51) وإكمال النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71.

لكن رونالدو عادل الكفة بعد 3 دقائق ليجر المباراة إلى التمديد، حيث أحرز هدف الفوز في الدقيقة 98.

كما توج رونالدو قائد النصر هدافا للبطولة، برصيد 6 أهداف.