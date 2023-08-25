رونالدو يُشعل مواقع التواصل "بالعربيّة".. ماذا قال؟

أشعل مقطع فيديو قصير نشره نادي النصر السعودي لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يحيي المتابعين أمام الكاميرا بالعربيّة، قائلًا “السلام عليكم”.

وقد تم تداول المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأنّ النجم البرتغالي يحظى بعدد هائل من المتابعين على حساباته، من أرجاء العالم.

الســلام عليكـم 🤩 pic.twitter.com/eIe8KlVAXZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 24, 2023

ومنذ أيام قليلة، تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مهاجم فريق النصر بالزي التقليدي السعودي، وذلك خلال تجواله برفقة صديقه في شوارع الرياض.

وبنشوة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يأمل النصر في تحقيق فوزه الأول في الدوري، عندما يحل ضيفًا على الفتح في مباراة صعبة على الفريقين، يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري “روشن” السعودي للمحترفين.