السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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عقب فوز النصر.. رونالدو يوجه كلمة للدوري السعودي

منذ 8 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي سيتطور بشكل كبير، وسيكون ضمن أقوى دوريات العالم، مشيرا إلى أنه سعيد بوجوده في السعودية.

وقال نجم فريق “النصر” عقب فوز فريقه على “الفتح” أن “الجميع يعرف أهمية المباراة كونه أول انتصار في الدوري، وتمكنت فيه من تسجيل الأهداف، وأنا سعيد بنفسي، وأيضا بجماهير النصر”.

وأضاف رونالدو أن “مستوى الفريق من مباراة لأخرى يتحسن، والأهم من ذلك أن الفريق قدم مباراة جيدة، إذ بذل اللاعبون مجهودا كبيرا لتحقيق الفوز”.

وتابع قائلا: “أنا سعيد بوجودي هنا. وكما ذكرت العام الماضي، الدوري السعودي سيتطور بشكل كبير، وسيكون ضمن أقوى دوريات العالم من خلال استقطاب أفضل اللاعبين. وأشكر المملكة العربية السعودية على احتضاني، فأنا أشعر بالسعادة الكبيرة هنا، وهذا سيكون دافعا كبيرا لي لتقديم أفضل المستويات في الملاعب السعودية”.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريقه النصر لتحقيق انتصاره الأول في الدوري السعودي هذا الموسم بفوزه العريض على مضيفه الفتح 5-0 أمس الجمعة في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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