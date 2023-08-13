بعد أول لقب مع النصر السعودي.. "رونالدو" يعلق

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره بتحقيق لقبه الأول بقميص النصر السعودي بعد أن قاده للفوز على غريمه الهلال 2-1 في نهائي كأس الأندية العربية لكرة القدم.

وقال “الدون” هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”: “فخور للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق هذا اللقب المهم ولأول مرة”.

وأضاف رونالدو صاحب ثنائية الفوز: “أشكر الجميع في النادي للمساهمة في هذا الإنجاز العظيم وشكرا لعائلتي وأصدقائي لمؤازرتي دائما. دعم رائع من الجمهور، هذا اللقب لكم أيضا” وأرفق برسالته صورة له وهو يحمل الكأس مبتسما.

Extremely proud to helped the team winning this important trophy for the 1st time!

Thank you to everyone in the club that was involved in this great achievement and to my familly and friends for always being by my side!

Fantastic support by our fans!This also belongs to you!💛💙 pic.twitter.com/MGDxXc7AD3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 12, 2023

وبذلك يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد حقق لقبه الأول مع النصر السعودي منذ وصوله مطلع العام بصفقة عالمية.

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما فريقه إلى لقبه الأول في كأس الملك سلمان للأندية (بطولة الأندية العربية)، بعد نهائي سعودي مثير.

وتفوق النصر في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبدا الهلال في طريقه إلى لقبه الثالث في البطولة بعد أن تقدم عبر البرازيلي ميشايل (51) وإكمال النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71.

لكن رونالدو عادل الكفة بعد 3 دقائق ليجر المباراة إلى التمديد، حيث أحرز هدف الفوز في الدقيقة 98.

كما توج رونالدو قائد النصر هدافا للبطولة، برصيد 6 أهداف.