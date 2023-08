بعد أول لقب مع النصر السعودي.. "رونالدو" يعلق

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره بتحقيق لقبه الأول بقميص النصر السعودي بعد أن قاده للفوز على غريمه الهلال 2-1 في نهائي كأس الأندية العربية لكرة القدم.

وقال “الدون” هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”: “فخور للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق هذا اللقب المهم ولأول مرة”.

وأضاف رونالدو صاحب ثنائية الفوز: “أشكر الجميع في النادي للمساهمة في هذا الإنجاز العظيم وشكرا لعائلتي وأصدقائي لمؤازرتي دائما. دعم رائع من الجمهور، هذا اللقب لكم أيضا” وأرفق برسالته صورة له وهو يحمل الكأس مبتسما.

Extremely proud to helped the team winning this important trophy for the 1st time!

Thank you to everyone in the club that was involved in this great achievement and to my familly and friends for always being by my side!

Fantastic support by our fans!This also belongs to you!💛💙 pic.twitter.com/MGDxXc7AD3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 12, 2023