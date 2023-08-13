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بعد أول لقب مع النصر السعودي.. "رونالدو" يعلق

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2023 8:55 صباحًا
رونالدو

رونالدو

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عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره بتحقيق لقبه الأول بقميص النصر السعودي بعد أن قاده للفوز على غريمه الهلال 2-1 في نهائي كأس الأندية العربية لكرة القدم.

وقال “الدون” هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”: “فخور للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق هذا اللقب المهم ولأول مرة”.

وأضاف رونالدو صاحب ثنائية الفوز: “أشكر الجميع في النادي للمساهمة في هذا الإنجاز العظيم وشكرا لعائلتي وأصدقائي لمؤازرتي دائما. دعم رائع من الجمهور، هذا اللقب لكم أيضا” وأرفق برسالته صورة له وهو يحمل الكأس مبتسما.

 

وبذلك يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد حقق لقبه الأول مع النصر السعودي منذ وصوله مطلع العام بصفقة عالمية.

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما فريقه إلى لقبه الأول في كأس الملك سلمان للأندية (بطولة الأندية العربية)، بعد نهائي سعودي مثير.

وتفوق النصر في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبدا الهلال في طريقه إلى لقبه الثالث في البطولة بعد أن تقدم عبر البرازيلي ميشايل (51) وإكمال النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71.

لكن رونالدو عادل الكفة بعد 3 دقائق ليجر المباراة إلى التمديد، حيث أحرز هدف الفوز في الدقيقة 98.

كما توج رونالدو قائد النصر هدافا للبطولة، برصيد 6 أهداف.

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