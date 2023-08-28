الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريال سوسيداد يضم تيرني من أرسنال

منذ 4 دقائق
كيران تيرني

كيران تيرني

A A A
طباعة المقال

انتقل الظهير الأيسر كيران تيرني من أرسنال إلى ريال سوسيداد على سبيل الإعارة لموسم واحد، بعدما أعلن الناديان إتمام الصفقة أمس الأحد.

وانضم اللاعب الأسكتلندي البالغ عمره 26 عاما إلى أرسنال قادما من سيلتيك في 2019 وخاض أكثر من 120 مباراة مع النادي اللندني.

وشارك تيرني في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه دخل التشكيلة الأساسية ست مرات فقط خلال موسم أنهاه أرسنال في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي البطل.

وشارك تيرني كبديل في مباراة درع المجتمع حيث فاز أرسنال على سيتي، لكنه خرج من تشكيلة الفريق في ثلاث مباريات بالدوري خلال الموسم الجاري.

ولدى سوسيداد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، وسيستضيف غرناطة يوم السبت المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

جورج شلهوب
جورج شلهوب لصوت بيروت إنترناشونال: عملي النقابي أثر على التمثيل عندي
روبياليس مع لاعبات المنتخب الأسباني
قبلة روبياليس.. مدرب منتخب إسبانيا للسيدات يكسر صمته
أوسيك يهزم ديبوا في الملاكمة
بعد لكمة مثيرة.. ديبوا يتحدى أوسيك بالقتال في الشارع

الأكثر قراءة

زلزال
الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"
النائب جبران باسيل
"لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟