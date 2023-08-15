ريال مدريد.. شرط حاسم للتعاقد مع مبابي

كشف برنامج “التشيرينغيتو” الإسباني الشهير عن شرط ريال مدريد الوحيد للتحرك نحو الفرنسي كيليان مبابي، رغم تأكيدات أن فترة الانتقالات الصيفية الجارية قد انتهت في “سانتياغو برنابيو”.

وعاد مبابي مؤخرا إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان بعد استبعاده عن صفوف الفريق الأول طيلة فترة التحضير للموسم الجديد وانطلاقة الدوري الفرنسي، لكن التقارير تشير إلى أنه لم يتفاوض أبدا بشأن تجديد عقده في “حديقة الأمراء”، والذي ينتهي في صيف 2024.

ومع عدم معرفة نوايا مبابي حتى الآن، أشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد سيغلق أبوابه نهائيا في وجه مبابي إذا ما جدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وسبق لمبابي القيام بالأمر نفسه في صيف 2022، عندما ظن الجميع أن انتقاله إلى ريال مدريد أمر مفروغ منه، ليجدد اللاعب مع باريس سان جيرمان في نهاية المطاف.

وبعد مرور عام، فإن أمل ريال مدريد وجماهيره تجدد مرة أخرى في رؤية مبابي مرتديا القميص الأبيض، لكن ذلك سيكون مستحيلا إذا ما قرر التوقيع على عقد جديد في “حديقة الأمراء”، حيث سيغلق النادي الملكي حينها أبوابه إلى الأبد في وجه قائد منتخب فرنسا.