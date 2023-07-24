ريال مدريد يجهز عرضه الأول للتعاقد مع مبابي

مع استمرار الحديث عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، يجهز ريال مدريد الإسباني، عرضه الرسمي الأول للتعاقد مع مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم الاهتمام الكبير من الهلال بالحصول على خدماته هذا الصيف.

ويسعى باريس سان جيرمان، للاستفادة من مبابي ماليا قبل مغادرته مجانا الصيف المقبل، خاصة مع قراره عدم تمديد عقده حتى صيف عام 2025.

ويحاول باريس سان جيرمان التخلص من مبابي قبل نهاية شهر يوليو الجاري، خاصة أنه سيمنحه وقتها مبلغ 30 مليون يورو، من قيمة بند الولاء البالغ قيمته 90 مليون يورو.

وتم استبعاد كيليان مبابي من رحلة باريس سان جيرمان لليابان، لخوض المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، بناء على رفض اللاعب الرحيل هذا الصيف.

وهاجم مبابي في وقت سابق، إدارة باريس سان جيرمان، حيث وصف النادي بـ “المنقسم” والجاذب للألسنة المسيئة والتي تتسبب بشكل مباشر في تدمير الفريق.

عرض تاريخي من ريال مدريد:

كشفت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض رسمي أولي لباريس سان جيرمان، للتعاقد مع مبابي مقابل 180 مليون يورو.

ويرفض ريال مدريد تقديم العرض حتى الآن، لحين ضمان توصل اللاعب وباريس سان جيرمان لاتفاق نهائي بشأن الانفصال النهائي، حتى لا يتكرر سيناريو العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن الهلال أرسل عرض رسمي لباريس سان جيرمان للتعاقد مع كيليان مبابي مقابل 200 مليون يورو، بالإضافة لراتب سنوي قدره 200 مليون يورو.

وسبق أن عقد ناصر الخليفي اجتماع خلال شهر يونيو الماضي، مع فايزة العماري والدة مبابي، لمناقشة أمر رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.