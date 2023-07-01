ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع أوسيمين

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني النهائي من التعاقد مع الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق كرة القدم الأول بـ نابولي الإيطالي.

فيكتور أوسيمين هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، هدف للعديد من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية، في مقدمتها ريال مدريد الذي يسعى لتعويض رحيل كريم بنزيما، رغم التعاقد مع خوسيليو من إسبانيول.

صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أكدت أن ريال مدريد انسحب من صفقة أوسيمين، بسبب مطالب نابولي المادية، حيث إن النادي الملكي لا ينوي إنفاق العديد من الأموال في هذا المركز إلا في كيليان مبابي.

وكان أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، طلب 150 مليون يورو للتخلي عن أوسيمين لأي نادٍ يرغب في التعاقد معه.

ريال مدريد هدفه الأساسي في مركز الهجوم هو الدولي الفرنسي كيليان مبابي، خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى الآن.