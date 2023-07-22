السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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ريال مدريد يحسم موقفه من أزمة مبابي

منذ 59 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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ضرب نادي باريس سان جرمان الفرنسي بقوة من خلال استبعاده نجمه كيليان مبابي من جولته الآسيوية، وفي هذا السياق قرر نادي ريال مدريد الإسباني عدم الانغماس في الأزمة الحالية بين باريس سان جيرمان والنجم الفرنسي كيليان مبابي بخصوص توقيعه على عقد جديد.

باريس قرر استبعاد اللاعب من جولة الفريق الآسيوية لحين البت في مستقبله، حيث يريد مبابي البقاء حتى نهاية عقده والرحيل بالمجان إلى ريال مدريد في 2024، ولكن النادي الفرنسي يرفض ذلك ويريد تجديد عقده أو بيعه هذا الصيف.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية أكدت أن ريال لم يقم بأي اتفاق مع مبابي ولم يدخل في مفاوضات معه، انتظارًا لدخوله في آخر 6 أشهر من عقده عندما تصبح الأمور شرعية ومصرح بها.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال يرفض إقحام ناديه في الأزمة الحالية والصراع الدائر بين مبابي وناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، حيث يعتقد بيريز أن هذه ليست حربهم الآن، على الأقل في الوقت الحالي.

وفي الوقت ذاته قد ينتهي الحال بمبابي في ريال مدريد، ولكن من الضروري الانتظار لتحقيق هذا الغرض، والسؤال الآن في سانتياجو برنابيو هل ننتظر لمدة شهر أم سنة؟

اللاعب لا يريد التجديد وفي الوقت ذاته لا يريد ريال التسرع بالدخول في مفاوضات قد تجعله يدفع 400 مليون يورو لضم صاحب الـ24 سنة.

ولذلك يفضل ريال الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه الأمور بين اللاعب وناديه، للتمكن من التعاقد مع مبابي بأفضل شروط ممكنة.

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