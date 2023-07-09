الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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ريال مدريد يخطط لخطف لاعب جديد من برشلونة

منذ 15 ثانية
شعار ريال مدريد

شعار ريال مدريد

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يخطط ريال مدريد لضم الظهير الأيمن الشاب، إيفان فريسندا، الذي يلعب في بلد الوليد، وفق ما أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية.

وبرشلونة يسعى منذ فترة للتعاقد مع فريسندا ولكن لم يحسم الصفقة، وهناك اهتمام أيضًا من قبل نادي آرسنال في الدوري الإنجليزي.

ما يميز موقف ريال مدريد هو أن اللاعب كان ناشئًا بالفعل في أكاديميته لمدة 4 سنوات في الفترة من 2014 إلى 2018 قبل الانتقال إلى ليجانيس ثم بلد الوليد.

ويرى ريال مدريد أن فريسندا اللاعب المناسب ليكون مستقبل مركز الظهير الأيمن بعد داني كارفاخال مع عدم إقناع لوكاس فاسكيز وألفارو أودريوزولا بأدائهما في هذا المركز.

ويمتلك فريسندا شرطًا جزائيًا في عقده مع بلد الوليد بقيمة 20 مليون يورو، ولكن التقارير الإسبانية تفيد بأن النادي الأندلسي قد يترك اللاعب بقيمة أقل ربما تصل إلى 15 مليون يورو مع الذكر أن أسطورة ريال مدريد، رونالدو نازاريو، هو مالك بلد الوليد حتى الوقت الحالي وقد يسهل الصفقة على الميرينجي.

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