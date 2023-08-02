الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريال مدريد يضع "خطة محكمة" لخطف مبابي

منذ 33 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

A A A
طباعة المقال

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، موعد تقديم ريال مدريد عرضه الرسمي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب “راديو ماركا” الإسباني، سيقدم ريال مدريد عرضه الرسمي لضم كيليان مبابي في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، علما بأنه رفض تفعيل بند التمديد في عقده حتى صيف 2025.
ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تحقيق استفادة مالية.

وأوضح أن الريال ينوي الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، معتمدا على رغبة مبابي في اللعب للميرنغي، حتى يجبر سان جيرمان على قبول عرضه، وعدم الدخول في مجال للتفاوض من أجل زيادة السعر.

وكان ريال مدريد قريبا جدا من ضم مبابي مجانا في الصيف الماضي، قبل أن يقرر اللاعب فجأة تجديد عقده مع باريس لمدة موسمين.

    المزيد من منوعات

    موسى ماريغا
    "ماريغا" يطالب براتبه لتوقيع مخالصة مادية مع الهلال السعودي
    السويد تفوز على الأرجنتين (رويترز)
    بالعلامة الكاملة.. السويد تتخطّى الأرجنتين وتبلغ الدور الـ 16
    اللوك الجديد لراغب علامة
    راغب علامة "تعِب في مشواره".. فهل يُفكّر في "الاعتزال"؟

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    إيكونيميست: "رياض سلامة" أسوأ محافظ بنك مركزي في العالم يتقاعد
    وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي
    نتائج "التّرمينال" صدرت... كم بلغت نسبة النّجاح؟
    اعتداء جنسي
    جريمة تهز العالم.. اعتدى جنسيًّا على 91 طفلة!