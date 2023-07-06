الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريال مدريد يواصل استهداف المواهب الشابة

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

أعلن ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، تعاقده مع لاعب وسط فنربهتشه التركي الواعد أردا غولر لمدة ستة مواسم حتى عام 2029.

ولم يتم الإعلان عن قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، لكن وسائل الإعلام الإسبانية قدّرتها بـ20 مليون يورو إضافة إلى مكافآت بقيمة 8 ملايين يورو لصالح الفريق التركي.

وقال ريال مدريد في بيان إن: “نادينا يضم إلى صفوفه أحد اللاعبين الشباب الواعدين في العالم. يبلغ من العمر 18 عاماً ويصل إلى مدريد بعد تتويجه بلقب كأس تركيا مع فنربهتشه، حيث اختير أفضل لاعب في المباراة النهائية”.

ولفت غولر الأنظار في كرة القدم التركية على مدار العام ونصف العام الماضيين حيث غالباً ما يُقارن بالنجم الألماني التركي الأصل الدولي السابق مسعود أوزيل زميله السابق في فنربهتشه.

أوزيل نفسه، النجم السابق لريال مدريد، يرى في مواطنه الشاب “نجماً عالمياً”.

وبات غولر خامس صفقة للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المهاجم خوسيلو القادم على سبيل الاعارة من إسبانيول، لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام المنضم من بوروسيا دورتموند الألماني، المدافع فران غارسيا المنتقل من رايو فايكانو، وبراهيم دياز العائد إلى صفوفه بعد انتهاء إعارته من ميلان الإيطالي.

وسيتم تقديم غولر ظهر الجمعة في المركز التدريبي لمدريد.

    المزيد من منوعات

    تطبيق ثريدز
    تغريدتان لماسك وزوكربيرغ عن "ثريدز"
    ألكسندر زفيريف
    زفيريف يتفوق على براور ويتقدم للدور الثاني في ويمبلدون
    فصل توأم
    نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري بالسعودية

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
    بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة