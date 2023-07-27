ريال مدريد يوجه ضربة لحلم نيمار

تحدثت تقارير إعلامية، عن تطورات جديدة حول الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ومصيره خلال الفترة القادمة.

وتولى أنشيلوتي تدريب فريق ريال مدريد في صيف 2021، ونجح في في قيادة الملكي بألقاب الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية.

وارتبط اسم كارلو أنشيلوتي برغبة الاتحاد البرازيلي في التعاقد معه من أجل قيادة منتخب البرازيل في نهائيات كوبا أمريكا 2024.

ووفقًا لصحيفة “ريليفو” الإسباني، فإن إدارة نادي ريال مدريد لم تحسم أمرها تجاه أنشيلوتي، علمًا بأن المدرب الإيطالي أبدى اندهاشه إزاء الأخبار التي ربطت بينه وبين قيادة منتخب البرازيل.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد لا تعتبر رحيل أنشيلوتي، أمرًا مؤكدًا، في إشارة إلى استمرار المدرب الإيطالي على رأس الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، وفي حالة تحقيق نتائج جيدة مع الريال في الموسم المقبل، فقد يستمر أنشيلوتي موسمًا إضافيًا مع نادي العاصمة حتى صيف 2025.

أنشيلوتي قد صرح من قبل بأن تركيزه فقط مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل، وأنه مازال عقده ساريًا مع الفريق الملكي، وسيحاول تنفيذ خطط النادي بالمنافسة على البطولات.

وفي حال نجاح ريال مدريد في إقناع أنشيلوتي بالبقاء، فإن النادي الملكي سيقتل حلم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يتمني الأخير تدريب المدرب الإيطالي لمنتخب البرازيل في صيف 2024.