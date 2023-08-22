الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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ريهانا تضع مولودها الثاني

منذ 22 ثانية
المغنية الأمريكية ريهانا

المغنية الأمريكية ريهانا

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باتت الفنانة العالمية ريهانا أماً للمرة الثانية مع إنجابها صبي، هو طفلها الثاني من مغني الراب أساب روكي، على ما أفاد موقع “بيبول” الأميركي، أمس الإثنين.

ووضعت النجمة الموسيقية مولودها في مطلع هذا الشهر، وفق موقع “تي أم زي” المتخصص.

وقال الموقع “إن مصادر مطلعة أفادتنا بأن الطفل وُلد في الثالث من آب في لوس أنجلوس”، مضيفاً “لم نعرف بعد ما الاسم الذي أُطلق عليه، لكن معلوماتنا تشير إلى أنه يبدأ بحرف الراء وهو صبي”.

وكانت صاحبة أغنيتي “دايمندز” و”أمبريلا” أنجبت طفلها الأول في أيار 2022.

وأطلّت ريهانا في نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول) في أريزونا، حيث أشعل شكل بطنها المستدير خلال العرض وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد بعدها أنها حامل بطفلها الثاني.

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