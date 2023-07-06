زفيريف يتفوق على براور ويتقدم للدور الثاني في ويمبلدون

‭ ‬ لعب الألماني ألكسندر زفيريف 20 إرسالا ساحقا ليحقق فوزا صعبا على الهولندي القادم من التصفيات خايس براور 6-4 و7-6 و7-6 في الدور الأول ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم الخميس.

ولم تكن بداية مشوار المصنف 19 في البطولة سهلة أمام المصنف 153 عالميا والذي كانت نسبة إرساله الأول تضاهي اللاعب الألماني الذي حظي بفرصتين فقط لكسر الإرسال في أول مجموعتين.

وفي الدور المقبل يواجه لاعبا آخر أقل منه في التصنيف هو الياباني يوسوكي واتانوكي المصنف 116 عالميا دون أن يحظى بمتسع كبير للراحة إذ عدل المنظمون جدول المنافسات بسبب الأمطار التي تسببت في تأجيل مباريات.

وقال زفيريف “لقد كان منافسا صعبا جدا وجعلت الأمطار الوضع صعبا للغاية. أنا سعيد بالعودة إلى ويمبلدون”. وغاب زفيريف عن نسخة العام الماضي بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في بطولة فرنسا المفتوحة.

وأضاف “غبت عن البطولة العام الماضي بسبب إصابة سيئة لذا فأنا سعيد بمجرد الوجود هنا مع 10 ألف مشجع. أعرف أن ويمبلدون هي بطولة التنس الأعرق في العالم وربما أعرق حدث رياضي في العالم”.

وتابع “سألعب غدا ومجددا اليوم الذي يليه، حسنا إذا فزت بالطبع. ستكون أياما صعبة أخوض فيها مباريات بصورة متتالية، وهذا ليس سهلا على المستوى البدني أبدا، أنا سعيد بلعب التنس الآن”.

وتقدم اللاعب البالغ عمره 26 عاما بكسر للإرسال والنتيجة 3-3 في المجموعة الأولى قبل أن يحسمها على الإرسال وحافظ اللاعبان على إرساليهما في المجموعة الثانية إلى أن سنحت للاعب الهولندي الأعسر فرصتان لحسمها في الشوط الثاني عشر.

وأنقذ زفيريف، المصنف الثاني عالميا سابقا، النقطتين ودفع بالمجموعة إلى شوط فاصل تمكن من الفوز به بفضل إرسال ساحق.

وحافظ اللاعبان على إرساليهما بسهولة في المجموعة الثالثة التي احتكمت إلى شوط فاصل سدد فيه زفيريف الإرسال الساحق العشرين ليحسم المباراة في الفرصة الثالثة التي سنحت له.