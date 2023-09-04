منع سارة زكريا من الغناء في مصر

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية المصرية، منع المطربة سارة زكريا من الغناء في مصر نهائياً، وسحب ترخيصها بعد انتهاء التحقيقات معها داخل مقر النقابة، كما تم توقيع عقوبة مالية على متعهد حفلها الأخير في الساحل الشمالي.

ونشر مصطفى كامل مقطع فيديو لاعتذار سارة زكريا خلال التحقيق معها داخل مقر النقابة، عبر حسابه على الفيس بوك، وقالت سارة: أنا ما أسأت للشعب إن كان مصري أو عربي أو أجنبي، الفنان بيحترم حاله ونقابة الفنانين اللي أعطته التصريح إذا هذا الشيء خرج مني بدون انتباه أو لا وعي ويوصل لهذه المرحلة وإن شاء الله ما أتلفظ بهذه الأشياء مرة أخرى.

وكتب مصطفى على الفيديو: من داخل النقابة العامة الآن، التحقيق مع سارة الزكريا، وبناءً على ما ورد بالفيديوهات من أفعال وأقوال خرجت عن الآداب العامة والأعراف والتقاليد، وانحرفت انحرافاً أخلاقياً لا علاقة له بالفنون، قررنا عدم الاكتراث بأي مبررات قدمتها، ورغم تقديمها الاعتذار الرسمي، وبعد مشاورة الشئون القانونية ولجنة التحقيقات، قررنا نحن النقيب العام للمهن الموسيقية، منع سارة الزكريا من الغناء داخل مصر.

حلمي عبد الباقي

وأكد الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، التعامل بحزم مع أي خروج على الآداب العامة في الحفلات الموسيقية، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “هي”:”بقالنا فترة الحياة الفنية فيها مشكلات ومش حلوة خالص وفي الأول والآخر إحنا مصر وأساس ومنارة الفن في الوطن العربي، وفيه هجمة شرسة لتشويه الفن المصري”.

وتابع قائلاً: “إحنا واقفين بالمرصاد لأي حد يخرج على النص ويسيء لشكل وصورة بلدنا الراعية للفن والفنانين”.

وواصل حلمي عبد الباقي حديثه قائلاً: “أهلاً وسهلاً بأي فنان من برة مصر طالما بيحترم الجمهور والمسرح والكلمة اللى بيقولها إنما أي حد هيخرج عن النص ملهوش مكان عندنا”.

وأكد:”لن نتسامح مع سارة زكريا وأي حد هيكرر ده تاني مش هيمسك المايك تاني أصلاً، وتم تحويلها للتحقيق مع أن المفروض من غير تحقيق تتشطب بس هي مش عضوة عندي بس وبتاخد تصريح أجانب بس هي تنسى انها تغني في مصر تاني”.