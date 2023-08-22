زياد برجي يحتفل بيوم ميلاد زوجته وسط أجواء عائلية

احتفل الفنان زياد برجي بيوم ميلاد زوجته سناء بحضور طفليهما نور ويوسف وبعض الأصدقاء المقربين، وكانت الأجواء عائلية.

وأطلت زوجته بفستان أخضر ناعم بتصميم صيفي لطيف، واحتفلت مع زوجها وطفليها بيوم ميلادها، وقطعت قالب الحلوى الذي جاء على شكل قلب باللون الأزرق وكانت الأجواء لطيفة وسط عائلتها الصغيرة التي شاركتها في إطفاء الشموع على وقع أغنية عيد الميلاد.

وبدا برجي في غاية السعادة مع عائلته، وهو غالباً ما يعبر عن حبه الكبير لزوجته ويحرص دائماً على شكرها والتغزل بها في لقاءاته الصحافية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بعلاقة الحب والاحترام التي تجمع بينهما، متمنيين لهما المزيد من الحب والسعادة الزوجية.