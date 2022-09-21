زينة مكي: أشعر بمسؤولية كبيرة لجهة مشاركتي بفيلم "الهيبة"

قالت الممثلة زينة مكي أن الدور الذي تؤديه في فيلم “الهيبة” هو دور جديد بالنسبة لها، وأنّه قريب وبعيد عنها في نفس الوقت.

وعن تعاملها مع الممثل تيم حسن خلال الفيلم، قالت زينة في مقابلة مع “وان”: “تيم فنان كبير وهو شخص محترف جدًا ولديه طاقة مميّزة وإيجابية وهو من أجمل الأشخاص الذين تعاونت معهم”.

وعما إذا كانت تحسّ بمسؤولية كبيرة أو تخشى المقارنات مع بطلات مسلسل “الهيبة”، أضافت: “بالتأكيد أحسّ بمسؤولية كبيرة لجهة مشاركتي بالفيلم كون المسلسل له شعبية كبيرة وكون العمل سينمائيًا وضخمًا ومع النجم تيم حسن”.

وتابعت: ” أتوقّع أن تحدث المقارنات لكن لا أخشى ذلك فكل بطلة من بطلات المسلسل كان لها حضورها وشخصيّتها الخاصّة وكل واحدة منهن قدمت دورها بطريقة مميزة”.

يُشار إلى أنّ فيلم “الهيبة” سيُطرح في صالات العرض ابتداءً من التاسع والعشرين من شهر أيلول الجاري، وهو من بطولة تيم حسن وزينة مكي ومنى واصف وعدد كبير من أبطال المسلسل حيث إنّ الفيلم يأتي كتتويج لأحداث المسلسل الذي امتدّ على مدار خمسة أجزاء وحقّق نجاحًا كبيرًا ونسب متابعة عالية.