ساكاري تفكر في "استراحة" بعد الخروج من أمريكا المفتوحة

قالت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الثامنة عالميا إنها قد تحصل على “استراحة” من منافسات التنس بعد خروجها المبكر من الدور الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وخرجت اللاعبة البالغ عمرها 28 عاما من المسابقة بعد الهزيمة 6-4 و6-4 أمام الإسبانية ريبيكا ماساروفا المصنفة 71 عالميا.

واختتم ساكاري بذلك موسما سيئا في البطولات الأربع الكبرى حيث خرجت من الدور الأول في بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون بينما وصلت إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقالت ساكاري وهي متأثرة، لشبكة يوروسبورت “لا يمكنني القول إني لعبت بصورة جيدة… لو كنت لعبت بطريقة أفضل بنسبة 5 أو 10 بالمئة على الأقل كنت سأفوز بهذه المباراة”.

وأضافت “هذه هي المباريات التي يجب الفوز بها. لا يمكنني خسارة مثل هذه المباريات، يمكن قول الكثير عن مستواي هذا العام، وهذا أمر مؤسف”.

وتابعت “أشعر أن مستواي كان ولا يزال سيئا وأنه يجب أن أفعل شيئا حيال ذلك، وهذا ليس نقصا في المجهود الذي أبذله بالتأكيد”.

وواصلت اللاعبة اليونانية “هناك غموض كبير حول موقفي، ولا أعرف ماذا سأفعل وهل سأحصل على استراحة أم لا”.