سامسونوفا تواجه بيجولا في نهائي كندا المفتوحة

قلبت ليودميلا سامسونوفا تأخرها لتحقق فوزا مفاجئا على إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة بنتيجة 1-6 و6-1 و6-2 وتصعد إلى نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس، الأحد.

وتأجلت المباراة من الأمس بسبب هطول الأمطار، وستحصل سامسونوفا على راحة لنحو ساعتين قبل خوض النهائي أمام جيسيكا بيجولا في وقت لاحق.

واحتاجت سامسونوفا إلى 103 دقائق لتحسم الفوز في مونتريال، وستركز على النهائي الذي لن ينطلق قبل الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وسددت اللاعبة الروسية المصنفة 15 في البطولة ثماني ضربات إرسال ساحقة، وكسرت إرسال ريباكينا خمس مرات لتبلغ أكبر مباراة نهائية في مسيرتها.

وقالت سامسونوفا التي خاضت مباراتين يوم الجمعة لتتأهل إلى الدور قبل النهائي “أنا مرهقة جدا، لا أعلم كيف فعلتها اليوم”.

وأضافت “أريد الاستمتاع بالمباراة المقبلة وتقديم أفضل ما لدي. أعلم أنها ستكون أكثر صعوبة من هذه المواجهة لأنني خضت مباراة اليوم، لكن أعتقد أنني سأستمتع بها. ليس لدي ما أخسره”.

وتخوض سامسونوفا أول مباراة نهائية لها في بطولة ذات ألف نقطة.