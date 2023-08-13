الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سامسونوفا تواجه بيجولا في نهائي كندا المفتوحة

منذ 19 دقيقة
ليودميلا سامسونوفا

ليودميلا سامسونوفا

A A A
طباعة المقال

قلبت ليودميلا سامسونوفا تأخرها لتحقق فوزا مفاجئا على إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة بنتيجة 1-6 و6-1 و6-2 وتصعد إلى نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس، الأحد.

وتأجلت المباراة من الأمس بسبب هطول الأمطار، وستحصل سامسونوفا على راحة لنحو ساعتين قبل خوض النهائي أمام جيسيكا بيجولا في وقت لاحق.

واحتاجت سامسونوفا إلى 103 دقائق لتحسم الفوز في مونتريال، وستركز على النهائي الذي لن ينطلق قبل الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وسددت اللاعبة الروسية المصنفة 15 في البطولة ثماني ضربات إرسال ساحقة، وكسرت إرسال ريباكينا خمس مرات لتبلغ أكبر مباراة نهائية في مسيرتها.

وقالت سامسونوفا التي خاضت مباراتين يوم الجمعة لتتأهل إلى الدور قبل النهائي “أنا مرهقة جدا، لا أعلم كيف فعلتها اليوم”.

وأضافت “أريد الاستمتاع بالمباراة المقبلة وتقديم أفضل ما لدي. أعلم أنها ستكون أكثر صعوبة من هذه المواجهة لأنني خضت مباراة اليوم، لكن أعتقد أنني سأستمتع بها. ليس لدي ما أخسره”.

وتخوض سامسونوفا أول مباراة نهائية لها في بطولة ذات ألف نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

الشرطة المصرية
مصر.. القبض على فنان شهير بحوزته مواد مخدرة
سيرجو راموس
هل يعود راموس إلى ريال مدريد بعد إصابة ميليتاو ؟
من مباراة ليفربول وتشيلسي
في مباراة مثيرة.. تشيلسي يتعادل مع ليفربول

الأكثر قراءة

شاحنة حزب الله في الكحاله
تقرير إسرائيلي يكشف مفاجأة عن حمولة شاحنة حزب الله في الكحاله!
مشهد لسارة أبي كنعان ووسام فارس من مسلسل "بالقلب"
"طلعت الإشاعة مظبوطة".. فيديو يُوثّق "قصة حب" سارة أبي كنعان ووسام فارس
الضاحية الجنوبية
رسالة صوتيّة من "الضاحية": أوقفوا شاحنات الأسلحة.. "الحزب مليان زعران وجواسيس"