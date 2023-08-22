ساندرا بولوك تستعد لنثر رماد شريكها في البحر

تخطط ساندرا بولوك لنثر رماد شريكها الراحل برايان راندال على جزيرة تحمل معنى خاص لهما، حيث تبادلا عهود الزواج ذات يوم.

وتم الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن وفاة برايان، عن عمر يناهز 57 عاماً، في 5 آب بعد تشخيص إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري العصبي قبل ثلاث سنوات.

وقالت عائلة برايان في بيان لها في وقت سابق من هذا الشهر “ببالغ الحزن نعلن أنه في 5 آب، توفي بسلام بعد معركة استمرت ثلاث سنوات مع مرض التصلب الجانبي الضموري… اختار برايان مبكراً أن تبقى رحلته مع مرض التصلب الجانبي الضموري خاصة، والذين اهتموا به منا بذلوا قصارى جهدهم لتلبية طلبه”.

وأشارت المصادر إلى أن ساندرا تفكر في العودة إلى مجمع الفيلات ثري بيز في جزر البهاما لنثر رماد برايان في البحر، ويقال إن الزوجين زارا المكان في عدة مناسبات، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.