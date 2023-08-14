سان جيرمان يوافق على انتقال نيمار للهلال السعودي

وافق باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على بيع مهاجمه البرازيلي نيمار للهلال السعودي ويتبقى خضوعه للفحص الطبي لاكتمال الصفقة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ،الاثنين.

وغاب نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار)، عن التعادل المخيب بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي بسبب عدوى فيروسية.

ثاني أعلى لاعب أجرا

بدورها أفادت مصادر “العربية.نت” بأن الهلال توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لشراء المتبقي من عقد النجم البرازيلي الشهير لقاء ٩٠ مليون يورو، بينما سيحصل نيمار على ١٠٠ مليون يورو، كمرتب سنوي، ما يجعله ثانيا أعلى اللاعبين أجراً في الدوري السعودي بعد كريستيانو رونالدو.

كما أشارت المصادر إلى أن الهلال ونيمار توصلا إلى اتفاق تام بما يتعلق في الحقوق التجارية والترويجية للاعب البرازيلي.