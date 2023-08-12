السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة استبعاد مبابي ونيمار من تشكيلة سان جيرمان قبل مواجهة لوريان بالدوري؟

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2023 1:37 مساءً
مبابي ونيمار

مبابي ونيمار

A A A
طباعة المقال

استبعد باريس سان جيرمان كلا من كيليان مبابي ونيمار وماركو فيراتي من تشكيلته استعدادا لمواجهة ضيفه لوريان في مستهل رحلة دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت، ليثير شكوكا حول مستقبل الثلاثي في العاصمة الفرنسية.

وتوترت العلاقات بين مبابي والنادي منذ أن رفض المهاجم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023-2024.

وكان النادي قد استبعد الفرنسي الدولي من تشكيلته في الجولة الآسيوية التي خاضها الشهر الماضي استعدادا للموسم الجديد.

ومبابي ضمن عدد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن النادي خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي في مطلع سبتمبر أيلول المقبل. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن النادي اعتبر أنه ليس في حاجة لجهود البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الإيطالي فيراتي.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن الأسبوع الماضي أن نيمار يعاني من عدوى فيروسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

الفرنسي عثمان ديمبلي
رسمياً.. ديمبلي لاعب في باريس سان جيرمان
هاري كين
رسمياً.. بايرن ميونيخ يضم هاري كين
حمام عام
بالصور.. أفخم حمام عام كأنه قصر

الأكثر قراءة

ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
موريس سليم
وزير الدفاع يكشف "مفاجأة" تتعلق بتعرض موكبه لإطلاق النار
وزير الدفاع موريس سليم
صورة.. نجاة وزير الدفاع من محاولة اغتيال