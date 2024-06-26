"سايمون كاول" يبحث عن فرقة نجوم جديدة من شبان بريطانيا

بعد مرور 14 عاما على إطلاق فرقة (وان دايركشن) من خلال برنامج (ذي إكس فاكتور)، يبحث قطب الموسيقى والتلفزيون سايمون كاول عن فرقة جديدة من شبان بريطانيين ليبدأ مشروعا مختلفا عن برامج اكتشاف المواهب التي اشتهر بها.

وسيجري كاول اختبارات أداء للفتيان بين 16 و18 عاما في ليفربول ودبلن ولندن على مدار الصيف في محاولة لتشكيل فرقة نجوم على مستوى لم تشهده بريطانيا منذ وان دايركشن التي اشتهرت من خلال برنامج ذي إكس فاكتور واستمرت لأعوام قبل أن تتفكك.

وقال كاول لرويترز في مقابلة “من الغريب أنه منذ فرقة وان دايركشن لم تظهر فرقة بريطانية ناجحة، ولا أفهم السبب”.

وأضاف “فيما يتعلق بدخول مجال الموسيقى، فهذا هو أفضل طريق على الإطلاق. ديانا روس صارت ديانا روس لأنها كانت في فرقة سوبريمز. وبيونسيه صارت بيونسيه لأنها كانت في فرقة دستنيز تشايلد”.

وعلى عكس ذي إكس فاكتور، لن يكون هناك عروض تبث على التلفزيون أسبوعيا ولا عملية تصويت، بل سلسلة وثائقية محتملة.

وقال كاول إن برامج اكتشاف المواهب لها هدف وهو مساعدة الفنانين الجدد على الظهور.