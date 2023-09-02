ساينز يمنح فيراري مركز أول المنطلقين في إيطاليا

منح كارلوس ساينز فريقه فيراري مركز أول المنطلقين على أرضه في جائزة إيطاليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت.

وخطف ساينز الصدارة من الهولندي ماكس فرستابن، الساعي للانفراد بالرقم القياسي بتحقيق الفوز العاشر على التوالي، حيث عبر سائق رد بول خط النهاية متأخرا بفارق 0.013 ثانية عن منافسه الإسباني.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث.

وفصلت 0.067 ثانية أول ثلاثة سائقين حيث ملأت جماهير فيراري الحلبة على أمل مشاهدة فريقها ينهي هيمنة رد بول رغم الموسم المخيب.

وهذه هي المرة الثالثة التي ينتزع فيها فيراري مركز أول المنطلقين في الموسم الذي شهد فوز رد بول في جميع السباقات حتى الآن.

وسينطلق ساينز من المقدمة للمرة الأولى منذ جائزة أمريكا في تكساس في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وانطلقت الفترة الأخيرة من التجارب التأهيلية وسط شكوك حول نتيجة ثنائي فيراري مع انتظار التحقيق بسبب القيادة ببطء في الفترة الأولى.

وقرر المراقبون عدم اتخاذ أي إجراء آخر لتنطلق أفراح جماهير فيراري.

وقال ساينز إنه شعر بالقشعريرة عند عبوره خط النهاية، وحاول احتواء مشاعره بعد تجارب تأهيلية مثيرة.

وأضاف السائق الإسباني “هذا مذهل. الصخب في كل مكان والدعم والتشجيع، وهذا أفشل شعور للسائق.

“سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المركز الأول في الغد. نحتاج إلى بداية جيدة وفترة أولى جيدة ثم سنرى كيف يمكننا منافسة ماكس. (فرستابن) سريع على المدى الطويل لكني سأقدم كل ما لدي”.

وأبدى فرستابن سعادته بالمركز الثاني من باب التغيير.

وتابع “بالتأكيد سنحاول تحقيق الفوز في الغد. في المعتاد نملك سيارة سريعة لكن دعونا نستمتع باليوم ثم سنركز على الغد”.

وسينطلق جورج راسل سائق مرسيدس من المركز الرابع أمام سيرجيو بيريز سائق رد بول وأقرب منافسي فرستابن على اللقب.

وتأهل ألكسندر ألبون في المركز السادس مع وليامز وخلفه أوسكار بياستري سائق مكلارين وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين المركز التاسع، فيما جاء فرناندو ألونسو عاشرا مع أستون مارتن.

وكان فرستابن الأسرع في أول فترتين من التجارب فيما كان ساينز الأسرع في التجارب الحرة.

وفشل بيير جاسلي، الفائز في مونزا مع ألفا تاوري في 2020، وزميله في ألبين إستيبان أوكون في عبور الفترة الأولى من التجارب.

واستمر أداء لانس سترول المخيب، حيث تأهل سائق أستون مارتن في المركز الأخير.