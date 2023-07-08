سبالينكا تستعيد مستواها بالفوز في الدور الثالث في ويمبلدون

استعادت أرينا سبالينكا مستواها وحافظت على سجلها المثالي أمام آنا بلينكوفا عقب فوزها على منافستها الروسية بنتيجة 6-2 و6-3 في الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس، السبت.

وبعد يوم من صرخة لاعبة روسيا البيضاء الغاضبة أمام المغمورة فارفارا جراتشيفا، استعادت سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة ضرباتها الرائعة لتحافظ على سجل انتصاراتها في ثلاث مباريات أمام بلينكوفا.

وفي مباراة بين لاعبتين تم حظر مشاركة دولتيهما على ملاعب نادي عموم إنجلترا العام الماضي عقب غزو موسكو لأوكرانيا، استغلت سبالينكا خبرتها أمام منافستها التي لم يسبق لها بلوغ الدور الرابع في بطولة من البطولات الأربع الكبرى.

وكسرت المصنفة الثانية إرسال بلينكوفا ثلاث مرات لتحسم المجموعة الأولى، ثم تقدمت 4-2 في المجموعة الثانية مع وضوح خيبة الأمل على وجه منافستها المصنفة 40 عالميا.

واعتقدت سبالينكا أن منافستها الروسية استسلمت، لكن بلينكوفا قدمت شوطا رائعا استمر 14 دقيقة.

وشهد الشوط ثمانية تعادلات، وأربع فرص لكسر الإرسال لبلينكوفا بالإضافة إلى ضربات إرسال ساحقة وأخطاء مزدوجة، لكن سبالينكا صمدت لتحسمه وتتقدم 5-2.

وقالت سبالينكا في مقابلة بعد المباراة “كان كابوسا، وكان شوطا صعبا ونجحت في إنهائه لصالحي بطريقة ما، لكنه كان جنونيا وأنا سعيدة بتعاملي مع هذه المواقف”.

وبعد ذلك بشوطين حسمت سبالينكا تأهلها بضربة إرسال ساحقة كانت التاسعة لها في المباراة لتصعد لمواجهة الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 21.

وتحدثت سبالينكا عن تقييمها لأدائها في المباراة قائلة “بالتأكيد كان أفضل من الأمس. كانت مباراة صعبة، و(بلينكوفا) قدمت أداء جيدا جدا. أنا سعيدة بتحقيق الفوز”.