سبالينكا تسحق بوريل وتبلغ الدور الرابع في أمريكا المفتوحة

كرر التاريخ نفسه بعدما سحقت أرينا سبالينكا المصنفة الثانية منافستها الفرنسية كلارا بوريل بنتيجة 6-1 و6-1 في الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وكانت سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء وضعت حدا لمسيرة بوريل في الدور الثالث في أمريكا قبل عام.

وسددت بطلة أستراليا المفتوحة 22 ضربة ناجحة في المواجهة التي امتدت لنحو ساعة باستاد لويس أرمسترونج.

ولم تترك سبالينكا الفرصة لمنافستها منذ البداية، وفازت بأول خمسة أشواط في المجموعة الأولى التي لم تواجه فيها أي فرصة لكسر إرسالها.

وقدمت بوريل لمحات بسيطة عندما أنقذت فرصتين لكسر إرسالها في الشوط الافتتاحي بالمجموعة الثانية لكن سبالينكا استعادت السيطرة.

وتعرضت سبالينكا، التي بلغت قبل النهائي في نيويورك في العامين الماضيين، لفرصة واحدة لكسر إرسالها في الشوط السادس لكنها أنهت آمال بوريل سريعا بضربة متقنة عند الشباك.

وألقت بوريل بمضربها في غضب عندما أطاحت بضربة أمامية في الشوط الأخير قبل أن تكسر سبالينكا إرسال منافستها مرة أخرى بضربة خلفية ناجحة.

وتلعب سبالينكا في الدور الرابع ضد الفائزة من مواجهة داريا كاساتكينا المصنفة 13 والبلجيكية جريت مينين المتأهلة من التصفيات.