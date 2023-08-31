سبالينكا تتأهل للدور الثالث ببطولة أمريكا للتنس

قطعت أرينا سبالينكا خطوة أخرى نحو الفوز بلقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى واعتلاء صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بفوزها 6-3 و6-2 على البريطانية جودي بوريج في الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة اليوم الخميس.

واستغلت سبالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، ثلاث فرص للكسر من أصل أربع نقاط وأنقذت نقطتين للكسر واجهتها خلال المباراة التي استغرقت 74 دقيقة على ملعب لويس أرمسترونج.

وأطلقت سبالينكا، التي قد تعتلي صدارة التصنيف إذا حققت نتيجة أفضل من إيجا شيانتيك في نيويورك، وابلا من الضربات القوية من الخط الخلفي لتتفوق على المصنفة 96 عالميا.

وكسرت لاعبة روسيا البيضاء إرسال منافستها مبكرا لتتقدم 3-صفر ورغم أن بوريج حافظت على إرسالها دون خسارة أي نقطة في الشوطين التاليين، فإن الكسر المبكر كان كافيا لسبالينكا التي اعتمدت على قوة إرسالها لحسم المجموعة.

ولم تُختبر سبالينكا تقريبا في المجموعة الثانية حيث سددت ضربة فوز أمامية لتتقدم بكسرين للإرسال قبل أن تحسم المباراة بالفوز بشوط إرسالها دون خسارة أي نقطة.

وتواجه أرينا في الدور المقبل الفرنسية كلارا بوريل التي تغلبت 6-4 و6-2 على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 25 في البطولة.