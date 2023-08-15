سحب فيلم "باربي" من دور السينما في الجزائر

سحبت الجزائر فيلم “باربي” من دور السينما المحلية بحجة تعارضه مع “الأخلاق”، بعدما استمر عرضه أسابيع في الصالات الجزائرية، وفق ما أفادت مصادر إعلامية محلية.

وأشار موقع “24H Algerie” الإخباري نقلاً عن “مصادر مطلعة”، إلى أن الفيلم سُحب من صالات السينما في البلاد بتهمة المساس بـ “الأخلاق”.

وعدّل مشغّلو الصالات السينمائية الأحد برامج عروضهم، مع إزالة الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ، من دون تعليل هذه الخطوة.

كما أعلنت الشركة المسؤولة عن توزيع “باربي” في الجزائر إلغاء عرض الفيلم الذي طُرح في 19 تموز في الصالات الجزائرية، من دون الخوض في التفاصيل.

وأوضح موقع TSA الإخباري أن “الجزائر وصلها في نهاية المطاف الجدل حول باربي بسبب مشاهد مخصصة لجمهور بالغ”، وتلميحات إلى المثلية الجنسية تضمنها الفيلم الذي “سُحب سراً من دور السينما”، وفق الموقع.

وبعد قرابة 48 ساعة من سحب الفيلم من الصالات، لا تزال وزارة الثقافة الجزائرية، التي عادة ما تعلن حظر الأفلام مع تحديد الأسباب، صامتة بشأن الموضوع.